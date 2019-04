Roma, senzatetto, ma con la droga: straniero arrestato

Tante telefonate alla polizia da parte dei residenti per segnalare quel senzatetto che aveva insospettito molti abitanti del quartiere Prenestino. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore sono intervenuti in largo Bartolomeo Perestrello e hanno trovato l'uomo in possesso di alcune dosi di droga: B.S. 34enne della Guinea è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. Non solo: è emerso che era destinatario di un avviso orale del Questore di Roma e della Misura del divieto di dimora, provvedimenti segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'aggravamento della Misura di sicurezza personale. Dopo la notifica della straniero, è stato accompagnato in carcere.

