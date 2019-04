Migliaia di dosi di shaboo pronti per essere distribuiti sul mercato romano, per un valore di oltre centomila euro. Il maxisequestro è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro. I militari, nel corso di un servizio antidroga, hanno seguito gli spostamenti di cinque cinesi: dopo un lungo pedinamento, i militari li hanno visti entrare in un appartamento e hanno deciso di perquisire la casa. I dubbi dei militari sono divenuti certezze quando, tra le suppellettili, sono state rinvenute 3.000 dosi di shaboo, la potente anfetamina in cristalli particolarmente diffusa tra le comunità orientali della Capitale, che ha effetti dieci volte superiori alla cocaina, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato ai pusher oltre 100.000 euro. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 1.300 euro in contanti, ritenuti provento della loro pregressa attività illecita, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. I cittadini cinesi – quattro donne tra i 22 e i 33 anni e un ragazzo di 22 anni, tutti senza occupazione e incensurati – sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le donne, portate a Rebibbia, e il connazionale, a Regina Coeli, sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Ultimo aggiornamento: 15:20

