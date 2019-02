Roma, progetto charity della Croce Rossa raccolta fondi per acquistare ambulanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccolta fondi e donazioni per acquistare ambulanze. E attività di promozione di uno stile di vita sano e di solidarietà in favore della propria comunità. Da questa mattina al centro commerciale di Porta di Roma, Croce Rossa Italiana e il Comitato dei Municipi 2 e 3 di Roma hanno organizzato diverse attività: misurazione della pressione arteriosa, donazione del sangue e alcune lezioni informative di primo soccorso con focus sulla rianimazione cardio-polmonare, sulle manovre salvavita pediatriche e sull’uso del defibrillatore semi-automatico.Uno spazio all’interno del centro commerciale è stato dedicato anche ai bambini, che si sono divertirsi insieme ai volontari della Croce Rossa, mentre i genitori ascoltavano lezioni di corrette abitudini da trasmettere ai figli. Nella piazza principale esterna, infine, era presente un’ambulanza. In uno stand i visitatori sono stati informati sulla campagna “Non sono un bersaglio” della Croce Rossa contro le violenze agli operatori sanitari.La Galleria Commerciale Porta di Roma ha aderito all’iniziativa di charity e solidarietà, nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e i Centri Commerciali d’Italia associati al Cncc, con l’obiettivo di promuovere la cultura della cittadinanza attiva. L’obiettivo della campagna è di raccogliere, tra le donazioni spontanee dei visitatori e il contributo diretto degli stessi centri commerciali, la cifra da destinare all’acquisto di ambulanze a sostegno delle comunità.