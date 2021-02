Subiaco, i benedettini rompono il silenzio: «Con fiducia e speranza ce la faremo. Non è questa la fine del mondo»

La fiaccola benedettina accesa giorni fa a Norcia, collegamento ideale con i monasteri di Subiaco, tornerà nella Valle dell'Aniene e sarà quest’anno «un messaggio di speranza e di fiducia per aiutare a superare il difficile momento che tutto il mondo sta vivendo». Dom Mauro Meacci, abate del paese a nord-est di Roma, erede del monachesimo occidentale fondato da San Benedetto nel 500 dopo Cristo, parla per la prima volta dall'inizio dell'epidemia. «Il messaggio di San Benedetto è quello di sempre – dice Dom Meacci – Ci invita a pregare perché il buon Dio abbrevi i tempi di questa prova e nello stesso tempo ci impegna tutti a mettere a frutto le nostre competenze, le nostre energie e le nostre capacità nel trovare una soluzione degna del momento». Un messaggio pragmatico, un invito «a non abbattersi», a pregare sì, ma anche a «impegnarsi a trovare una soluzione» che ponga fine alla pandemia che mette a dura prova le esistenze di molti con lutti sofferenze».

La fiaccola nei prossimi giorni sarà all’ospedale "Spallanzani" di Roma, centro di eccellenza per la cura del Covid 19 e per la ricerca, e poi a Bergamo, nel nord Italia, che verrà ricordata come epicentro dell'epidemia in Europa, del dolore, della disperazione ma anche dell’aiuto e dell'empatia. Benedetto da Norcia, monaco cristiano, fondò l'ordine poco dopo il 500 avanti Cristo. Meditò prima nel monastero di Subiaco, non lontano da una villa appartenuta all'imperatore Nerone, e poi, per tre anni, in una grotta, vivendo da eremita. Qualcuno tentò anche di avvelenarlo con il pane. Benedetto, poi diventato santo, si spostò allora verso Cassino, a sud di Roma, dove fondò il monastero. Fu lì, verso il 540, secondo la tradizione prevalente, che immaginò la regola - "Ora et Labora" - e subito dopo tornò a Subiaco per divulgarla. La sua idea: «Combinare la buona disciplina con il rispetto per la personalità umana e le capacità individuali, nell'intenzione di fondare una scuola del servizio del Signore, sperando di non ordinare nulla di duro e di rigoroso»

San Benedetto viene ritenuto il patrono d'Europa. «Quest’anno la fiaccola – dice il sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia - porterà una luce di speranza. Simboleggerà la nostra fiducia e quella dell’Europa, nella ricerca, nella Medicina, nel lavoro degli operatori sanitari. In loro c’è il segno di una rinascita». Dal Sacro Speco di Subiaco, doveil Santodi Norcia,patrono d’Europa,siritiròinpreghieraedelaborò la sua regola - “Ora et Labora” - arrivano ora, dopo un anno di silenzio, le parole dell’Abate benedettino Dom Mauro Meacci. «Il messaggio di San Benedetto è quello di sempre – dice Dom Meacci – ci invita a pregare perché il buon Dio abbrevi i tempi di questa prova e nello stesso tempo ci impegna tutti a mettere a frutto le nostre competenze, le nostre energie e le nostrecapacità,atrovareunasoluzione degna del momento». Un messaggio pragmatico, un invito a non abbattersi, a pregarsì, ma anche a «impegnarsi a trovare una soluzione» che ponga fine alla pandemia che mette a dura prova la resistenza di molti.

L'Abate di Subiaco si interroga sul fatto se la pandemia sia amplificata, in modo abnornme e distorsivo, dal meccanismo dei cosiddetti social, Facebook in testa, e dalle notizie che si moltiplicano praticamente all'infinito senza alcun controllo di qualità. «In tutto il mondo le nostre congregazioni hanno casi di Covid – dice ’Abate– ci possono essere una distorsione e una amplificazione del momento come in altri casi. Ma il virus nel mondo c’è: è un dato di fatto».Tra i benedettini c’è comunque fiducia: «Non è questa la fine del mondo e dell’umanità – conclude Dom Meacci - è una grave malattia. Ma se confidiamo in Dio e nelle nostre capacità, ne usciremo fuori. Nella mia lettera alle comunità monastiche ho ricordato che le mura dei nostri Monasteri nei secoli hanno vissuto stagioni analoghe. Come allora bisogna confidare in Dio e nei nostri talenti».Le celebrazioni prevedono l’arrivo della fiaccola a Subiaco al Monastero di San Benedetto, domenica 7 marzo.

