Al Pronto Soccorso del Vannini senza mascherina, spruzza spray urticante e aggredisce i vigilantes: denunciato

Ha spruzzato spray urticante all'interno del pronto soccorso del Vannini, a Roma, ed è scappato. Ma l'uomo è stato bloccato dai carabinieri. È accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Tor Pignattara. Secondo quanto si è appreso, c'è stata la chiusura momentanea del pronto soccorso e alcuni operatori sanitari sono dovuti ricorerre a cure mediche. Il 38enne romano, con precedenti, è stato rintracciato nei pressi dell'abitazione della mamma. Alla vista dei carabinieri ha tentato fuga in taxi, ma è stato bloccato.

Roma, incidente in scooter sulla Salaria: Barbara muore a 36 anni, salvo il conducente

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri. A quanto ricostruito, era arrivato al pronto soccorso con un coetaneo che aveva poco prima picchiato. Gli uomini della vigilanza gli avevano negato l'accesso per disposizioni anti Covid: da qui è nata la discussione in cui l'uomo ha spruzzato lo spray prima contro le guardie giurate e poi contro i sanitari. Il pronto soccorso è rimasto chiuso per circa 4 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA