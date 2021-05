Covid Lazio, bollettino oggi 18 maggio: 348 contagi (-40). Crolla la curva 23 giorni dopo la riapertura

Covid Lazio, il bollettino di oggi 18 maggio. Su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+915) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 348 nuovi casi positivi (-40), i decessi sono 14 (-3), i ricoverati sono 1519 (-44). I guariti 1023, le terapie intensive sono 216 (-19). Continua la frenata, diminuiscono casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%, ma se si considera anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%.

APPROFONDIMENTI ROMA Vaccini Lazio, nuovo open day Astrazeneca il 22-23 maggio: chi... ROMA Astrazeneca, vaccini nel Lazio senza prenotazione e limite... ROMA Vaccini per tutti: otto hub al mare, ecco il piano per l'estate... IL RITORNO Roma, dopo oltre un anno sugli autobus tornano i controllori ROMA Vaccini Lazio, i punti di somministrazione a Latina, Frosinone, Rieti...

I casi a Roma città sono a quota 204. Continua la frenata, tra i dati migliori degli ultimi 7 mesi. Trend al 0,10% (ieri 0,12%). I ricoverati: -44 (settimanale -29, scorsa settimana -14). Terapie intensive: -19 (settimanale -20, settimana scorsa -11). Isolamento: -626 (settimanale -1323). Morti: +14 (settimanale +31, settimana scorsa +57). Guariti: +1023 (settimanale +2077). Delta positivi: -689 (Settimanale -1372). Andamento settimanale: +736 (la scorsa settimana 1315, rispetto scorsa settimana -44,03%, totale scorsa settimana -26,84%). Degli attuali positivi (32055): 4,74% ricoverati (-0,03%), 0,67% in TI (-0,04%), 94,59% in isolamento (+0,08%).

Vaccinazioni: media giornaliera ultimi sette giorni 49291

Tempo stimato per vaccinare l’80% della popolazione del Lazio a questo ritmo: 26 Settembre 2021 (ieri era 26 Settembre 2021).

Roma e provincia

Asl roma 1: sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 3 decessi.



Asl roma 2: sono 98 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 5 decessi.

Asl roma 3: sono 53 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso.



Asl roma 4: sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 2 decesso.



Asl roma 5: sono 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.



Asl roma 6: sono 33 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Covid Roma, «oggi 211 casi: è il dato più basso da 8 mesi». Coprifuoco, D'Amato: va prolungato

Vaccini Lazio, quando potrà prenotare chi ha 49 e 50 anni? Calendario, centri e quale dose

Le altre province

Nelle province si registrano 144 casi e sono 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Rieti si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA