Astrazeneca, vaccini nel Lazio senza prenotazione e limite d'età: «Ho chiamato un numero»

Senza prenotazione e senza limiti d'età. Basta chiamare un numero per fissare un appuntamento per il vaccino nel Lazio. Le vie per la somministrazione del farmaco anti Covid sono numerose nella Regione guidata da Nicola Zingaretti. E non sempre è necessario attendere che si aprà la propria fascia d'età sul sito di Salute Lazio, perché ci sono alcuni centri in cui si può ottenere l'iniezione anche prima. Non sono però modi conosciuti e resi noti a tutti.

Vaccino Lazio, open day Astrazeneca per gli over 40 il 22-23 maggio: quando e come prenotare

Il racconto - La Nuova Clinica Annunziatella della Asl Roma 2 è una di quelle strutture nel Lazio dove ci si può vaccinare con Astrazeneca senza bisogno della prenotazione. Una delle esperienze di vaccinazione si trova tra le recensioni alla clinica sulla pagina Facebook. «Buongiorno! Vorrei ringraziare il personale del reparto vaccinazioni covid – scrive Barbara –. Sono stata ieri a fare il vaccino e ho trovato un ambiente sereno allegro e rilassato». Come è riuscita a ottenere il farmaco? «Non ero neanche prenotata, ho fatto il vaccino che era avanzato. Andate dopo le 17:00 con tessera sanitaria e documento e, se hanno ancora dosi, ve lo fanno subito! Chiamate lo 800301050 ».





Senza limiti d'età - Il numero verde 800301050 è stato chiamato anche da tanti giovani, che hanno voglia di godersi l'estate e sono pronti a fare il vaccino il prima possibile. «Sono andato alla Nuova Clinica Annunziatella lunedì», racconta Daniele, 26 anni. «Avevo chiamato il numero e mi avevano detto di andare nel pomeriggio con la tessera sanitaria». Insieme a lui c'erano diverse persone. «Eravamo una ventina, oltre a quelli prenotati». Poi, però, succede qualcosa. «Ci hanno mandato via perché hanno detto che la Regione aveva bloccato tutto. Ci hanno detto di riprovare giovedì». Alcuni, tuttavia, ci sono riusciti. «Lo scorso weekend due miei amici di 28 anni si sono vaccinati lì, senza prenotazione, con le dosi avanzate di Astrazeneca».

La clinica - Contattata, la clinica ha detto: «Noi facciamo solamente i vaccini tramite la Asl». E molte delle persone che avevano fissato per oggi un appuntamento l'hanno visto cancellarsi. Mentre il numero 800301050 non è più raggiungibile. «Il servizio di risposta del numero verde chiamato non è più attivo in questo momento».

Ultimo aggiornamento: 13:24