Covid Lazio, bollettino 4 dicembre: 1.832 casi (+339), a Roma sono 946. Oggi 7 morti: erano tutti non vaccinati

Oggi nel Lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi (+339), sono 7 I decessi ( = ), 712 I ricoverati (-15), 91 le terapie intensive (+3) e +809 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. I casi a Roma città sono a quota 946. Oggi si registrano sette decessi e di questi sei non erano vaccinati.

«E’ prematuro parlare di quarta dose. I nostri tecnici dell’Istituto Spallanzani ci dicono che l’obiettivo è arrivare a fare un richiamo annuale con vaccini aggiornati alle varianti, come avviene per vaccino antinfluenzale», commenta l'assessore Alessio D'Amato.

Come stavamo un anno fa? Il 4 dicembre dello scorso anno: stesso numero di casi positivi, ma oggi abbiamo 2.466 ricoveri in meno in area medica, 269 in meno in terapia intensiva, 68 mila isolati a domicilio in meno e 55 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 440 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Domani Vax day

Si può prenotare già oggi e si può eseguire il richiamo nella giornata di domani, domenica 5 dicembre 2021. Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata.



Le somministrazioni si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).