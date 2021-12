Roma, Green pass: controllori Atac e Cotral verificheranno i certificati dei passeggeri di metro e bus dal 6/12

Da lunedì i controllori Atac e Cotral verificheranno il Green pass dei passeggeri di metro e bus, e i controlli saranno principalmente in uscita. Nella Capitale anche i controllori di Atac e Cotral parteciperanno ai controlli del Green pass di passeggeri di metro e bus che scatteranno da lunedì. È quanto previsto nel 'Piano per Romà firmato dal prefetto Matteo Piantedosi. Secondo quanto si apprende, in quanto incaricati di pubblico servizio potranno controllare il certificato verde e in situazioni che ritengono necessarie potranno raccordarsi con le forze dell'ordine. I controlli delle forze dell'ordine saranno prevalentemente in uscita, ma ci saranno anche in entrata.

Controlli in uscita dai mezzi

I controlli verranno effettuati principalmente in uscita per limitare i disagi. Ma non sono esclusi né in entrata né a bordo. Ci sarà personale delle forze dell'ordine dedicato e le verifiche si svolgeranno nell'arco dell'intera giornata. Ogni presidio sul territorio sarà incaricato dei controlli nei principali snodi che rientrano nell'area della città di sua competenza.