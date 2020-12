Covid, dalla Regione Lazio e dallo Spallanzani arriva l'allarme: «Possibile terza ondata»

Mantenere una linea di rigore contro il Covid: non abbassare la guardia. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha fatto un appello per invitare tutti al rispetto delle regole: «Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti la terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore». L'annuncio è arrivato dopo la videoconferenza della task-force regionale per il coronavirus, che si è svolta con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. . Un appello alla città di Roma, una città che «torna sopra i 600 casi (655)» accertati di contagio da coronavirus.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Covid Roma, tamponi per Natale: dai drive-in alle farmacie, come e... ROMA Tamponi rapidi a Roma: ora si fanno anche in farmacia ROMA Ostia, al via i controlli di massa per il covid 19: in campo i medici...

L'intervento di Ippolito

Dello stesso parere anche Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'istituto Spallanzani di Roma. Intervistato da Inews24.it, ha messo in guardia da una terza ondata di coronavirus: «Se una cosa ho imparato da questa pandemia è che non vi è nulla di sicuro. Non possiamo sicuramente escludere la terza ondata della pandemia, ma sappiamo tutti quali sono i comportamenti da adottare per evitarla o almeno per ridurne l'impatto. Ciò che accadrà a gennaio lo decideremo noi».

Vaccino Sputnik in Russia, Putin batte sul tempo Londra (ma a Mosca c'è diffidenza)

Poi il direttore dello Spallanzani ha proseguito citando la cancelliera tedesca Angela Merkel: «Tre giorni fa quando le Germania ha fatto registrare 590 morti su una popolazione superiore agli 80 milioni di abitanti, la cancelliera Merkel è andata in televisione a implorare i tedeschi di seguire le regole. In Italia, che di abitanti ne ha 20 milioni in meno, abbiamo una media di 600 morti al giorno dall'inizio di novembre e la cosa sembra non interessare nessuno». E sul parere negativo degli italiani nei confronti del vaccino anti-Covid, Ippolito ha concluso chiarendo che nei prossimi mesi «avremo il problema opposto: tutti vorranno essere vaccinati perché sarà l'unico mezzo per provare a tornare ad una vita normale».

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA