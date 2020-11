Regole, consigli e indicazioni dalla quarantena alla convivenza in casa con un positivo Covid. È il prontuario “Regole utili da seguire in casa” realizzato dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, distribuito da ieri nelle farmacie e nei drive - in della Capitale. Un opuscolo, pubblicato anche on line sul sito Salute Lazio, in cui punto per punto vengono chiarite le regolare da adottare per malati e conviventi. Infatti come ha sottolineato durante la presentazione l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sono circa 80mila le persone in isolamento.

Numeri utili

Nella prima parte del vademecum viene quindi ribadito che «per prevenire la diffusione dell’infezione e la contaminazione degli ambienti devi stare lontano dagli altri familiari, in una stanza singola ben ventilata». Se la casa non lo consente, sarà il medico curante ad attivare la procedura per essere trasferiti nelle strutture alberghiere protette. Ancora, tra le indicazioni viene chiarito che «in isolamento tutti i rifiuti devono essere gettati insieme nell’indifferenziata». Linee guida per la quarantena, a partire dalla durata: 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, o di 10 giorni dall’ultima.

Viene inoltre stabilito che il termine è disposto dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica delle Asl oppure dal medico curante. Seguendo le linee guida del Ministero della Salute vengono infine chiariti i parametri per stabilire il periodo di contagiosità «a partire da 48 ore prima dell’inizio della comparsa dei sintomi». E di «incubazione medio è di 5-6 giorni». Nel prontuario vengono indicati anche link e numeri utili da contattare in caso di necessità. Come per il sostegno psicologico www.salutelazio.it/sostegno-psicologico. O per ulteriori informazioni, l’app “Lazio Doctor”. Infine vengono ricordati i numeri utili: il numero verde regionale 800.118.800. Quelli per le emergenze, il 112 (attivo nelle zone con prefisso 06 e 0774) o il 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA