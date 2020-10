«Sono guarito dal Covid: è stato un decorso difficile ma ne sono uscito e ringrazio tutti i cittadini e gli amici per il grande affetto che mi hanno dimostrato». Il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli, 55 anni, ha sconfitto il virus dopo quasi un mese di isolamento e ieri è tornato al palazzo comunale: «Non bisogna sottovalutare la malattia e rispettare le regole con rigore. Dobbiamo stare attenti a non portare il virus nelle case proteggendo gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Ringrazio la Asl Rm4, i medici e gli operatori sanitari che instancabilmente portano avanti un lavoro enorme».

Il primo cittadino, nato nella città sul lago, ha passato diversi stadi del Covid. Dalla febbre alta, ai dolori muscolari, poi spossatezza e difficoltà respiratorie. Racconta di un «percorso complesso» ma manda un messaggio di ottimismo: «Si può superare il momento, singolarmente e tutti insieme». Tondinelli si rivolge anche ai giovani: «Ai ragazzi vorrei dire di non prendere alla leggera il virus. La gran parte di loro è responsabile, ma bisogna che tutti ricordino che anche quando il Covid è senza sintomi si diventa potenzialmente pericolosi per i soggetti più a rischio come gli anziani e le persone con patologie».



A Bracciano restano sospesi gli eventi pubblici per evitare assembramenti. Ma l'incidenza dei casi - lo dicono i numeri - è modesta: i cittadini positivi sono 74, lo 0,36 per cento della popolazione. I contagi e la psicosi però crescono in tutto il territorio a Nord di Roma.

Le file ai drive di Bracciano e Capena ne sono la prova. I tamponi, negli ultimi giorni, si effettuano con meno attesa. Ieri nella Asl Rm 4 ci sono stati 105 casi: sono morti un uomo di 91 anni in una casa di riposo di Anguillara e una donna di 66 a Trevignano. La situazione si aggrava a Campagnano che ha 128 casi totali (1,1% dei residenti). Formello 86 contagiati (0,66%), Allumiere 12, Anguillara 68 (0,35% degli abitanti), Canale Monterano 18, Capena 30, Fiano 70 (0,44%), Manziana 24, Mazzano 19, Morlupo 60 (0,68%), Riano 32, Rignano 19 Sacrofano 27, Sant'Oreste 10, Trevignano 10.



