Covid Lazio, bollettino oggi 11 dicembre: 1.745 nuovi positivi (872 a Roma) e dieci morti, otto non erano vaccinati

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi sabato 11 dicembre 2021. Sono 1.745 i nuovi positivi (-126 da ieri) e dieci i morti (- 3 da ieri). Lo comunica l'assessore regionale D'Amato, sottolineando che oggi sono stati effettuati 47.845 tamponi. Sono 108 le terapie intensive e 660 i guariti. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%», spiega. A Roma città i casi sono a quota 872. «Dei dieci decessi di oggi, otto non sono vaccinati. Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive un timido segnale che dovrà essere consolidato». Per quanto riguarda la variante Omicron, c'è un probabile ulteriore contatto del militare nigeriano. «Ieri nuovo record vaccinazioni, 61.015 somministrazioni, +10% rispetto alla settimana precedente, il 42% in più del target».

APPROFONDIMENTI SALUTE Foto VIDEO Video I DATI Covid, bollettino oggi 11 dicembre: il Veneto spaventa, 4.062... IL FOCUS Zona gialla, la Calabria cambia colore. Rischiano Lombardia,... LO STUDIO Omicron, in Gran Bretagna si rischiano sino 75.000 morti in 5... I NUMERI Covid, morto un anziano a Nepi. Altri 93 nuovi casi registrati... I DATI Vaccino, protezione cala «al 39% dopo 5 mesi»....

Covid, bollettino oggi 11 dicembre: 21.042 casi e 96 morti. Tasso di positività è al 3,7%

I dati del contagio a Roma e provincia

* Asl Roma 1: sono 323 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 373 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 176 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 463 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 154 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 196 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 93 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.