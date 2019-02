Roma, scavano buca nei giardini pubblici al Corviale per nascondere droga: 2 arresti

Gli stratagemmi utilizzati dai pusher per nascondere la droga sono tanti. Al Corviale avevano creato un nascondiglio segreto scavando una buca all’interno del terreno dei giardini pubblici di largo Odoardo Tabacchi per occultare un involucro di sostanze stupefacenti. Per questo motivo i carabinieri della stazione Villa Bonelli hanno arrestato due romani di 18 e 25 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Ieri sera, i militari passando in via Sempieri, arrivati all’altezza dei giardinetti, hanno notato i due giovani accovacciati a terra e si sono subito insospettiti. Avvicinatisi ai due, li hanno sorpresi mentre cercavano di nascondere all’interno di una buca creata ad hoc, un busta contenente 80 grammi di hashish e li hanno subito bloccati. I due, dopo l’arresto sono stati accompagnati presso i loro domicili in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA