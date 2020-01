Coronavirus a Roma, il direttore dello Spallanzani: «Quasi certi non ci siano stati altri contagi»

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani di Roma, l'Istituto dove sono ricoverati i 2 casi positivi trovati in Italia, ha affermato a Radio Capital: «Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi. I cittadini devono stare tranquilli - spiega - perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri casi».

Coronavirus a Roma, il Cdm decide sullo stato d'emergenza. Due casi accertati anche in Gran Bretagna



Orlando: virus non diventi oggetto di panico. «Dobbiamo comunque andare avanti, non si deve pensare che si sospenda l'attività istituzionale e la vita del paese. Certo, il vertice doveva prendere delle decisioni, ma l'attività della verifica deve arrivare a conclusione anche perchè (il coronavirus ndr) non deve essere oggetto di panico». Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Andrea Orlndo intervistato da Radio anch'io su radio Rai, rispondendo alla domanda di Giorgio Znachini sul fatto che il vertice di maggioranza di ieri sera dedicato alla verifica si sia occupato del coronavirus.



Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma. Già avviate le procedure per identificazione dei contatti. Bloccati tutti i voli da e per la Cina. https://t.co/jpwLPxIZ48 — Ministero Salute (@MinisteroSalute) January 30, 2020

