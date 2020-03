Coronavirus, romani in fuga dai mercati: «Fermi due banchi su tre»

I mercati rionali vanno in crisi. Negli ultimi dieci giorni hanno visto crollare le vendite dal 50 all'80 per cento. «Due banchi su tre sono chiusi - lamenta Valter Papetti, presidente della Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) di Confcommercio - in questo modo non possiamo più andare avanti». Meno evidente la crisi nei mercati di periferia come quello della Montagnola o di Valmelaina, fa sapere il responsabile del sindacato degli operatori ambulanti della Confesercenti Anva, Fabio Tallone, che però teme un peggioramento generale a partire dalla prossima settimana. Gli operatori del settore chiedono al Campidoglio di intervenire, con campagne di sensibilizzazione a sostegno alla categoria, che da tempo richiede sgravi sulle imposte locali, a partire dalla tariffa rifiuti. Ma il panorama, da Testaccio al mercato Trionfale, è desolante: tanti banchi vuoti, intere file di saracinesche abbassate. Nonostante il settore alimentare continui generalmente a mantenere i livelli delle vendite, i mercati vivono un momento di particolare difficoltà. È come se i romani avessero deciso di mettersi in protezione da soli. Senza contare che, specie nelle zone più centrali, manca anche il via vai di turisti.

IL TOUR

«Prima ci dicono di stare tranquilli, che non è un'epidemia, che può colpire solo gli ultraottantenni, poi cambiano idea», dice la signora Silvana, mentre si aggira tra i banchi desolati di piazza San Giovanni. «Siamo con le braccia conserte da giorni. Con la chiusura delle scuole la situazione è precipitata. Se continua così saremo costretti a chiudere» dice Maria, titolare di una delle pescherie del mercato Trionfale. Poco più in la, i proprietari di un bar commentano: «Tanto che ce vengono a fa a lavora'». L'unico a non aver perso il sorriso è Ivo che, tra le sue delizie di Ariccia: «Non dobbiamo spaventarci, siamo italiani».

GLI AMBULANTI

Il futuro fa paura anche ai piccoli mercati di quartiere. Al mercato di via Guido Reni molti hanno preferito rimanere a casa così come in piazza Campo dei Fiori e al mercato dell'Unità. Pochi colori anche nel caratteristico mercato dei Fiori dove il responsabile, Marco Romiti, è preoccupato per le numerose cancellazioni degli ordini da parte degli hotel. Inutile addobbare alberghi vuoti: in questo periodo, appena il 10 per cento delle camere sono occupate, un dato mai visto prima. E in Centro si moltiplicano i cartelli con la scritta «Chiuso per ferie».

Barbara Carbone

