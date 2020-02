Coronavirus, a Roma amuchina agli autisti Atac e bonifiche extra su tutti i bus

Scorte di amuchina per gli autisti e bonifiche extra sui bus. L'Atac si attrezza per la prevenzione contro il coronavirus. Dopo le mosse dell'Atm di Milano, che ha annunciato una sanificazione straordinaria sui mezzi della municipalizzata dei trasporti meneghini, anche la partecipata di Roma sta per avviare una serie di misure per tutelare passeggeri e conducenti.Per quanto riguarda le oltre 1.500 navette dell'Atac, si partirà dalla sanificazione delle cabine di guida degli autisti. Le operazioni, spiegano fonti dell'azienda al Messaggero, saranno rafforzate già dalle prossime ore. Al personale di guida saranno anche distribuiti gel e disinfettanti, come l'Amuchina, da utilizzare durante i turni. Non sono previste invece direttive sulle mascherine. Altre misure potrebbero essere annunciate dal Campidoglio a stretto giro: nel tardo pomeriggio di oggi è in programma un vertice a cui dovrebbe partecipare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, tornata in anticipo dalle ferie in montagna.

