Nel Lazio si avvicina il coprifuoco da mezzanotte. La Regione è pronta a firmare, in serata, un'ordinanza per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le ore 24. A mezzanotte, in base all'ultimo dpcm dell'emergenza Covid, è già fissata la chiusura di bar, ristoranti e pub. Per spotarsi oltre le 24, anche nel Lazio potrebbe essere necessaria un'autocertificaizone, come avveniva durante il lockdown.

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, aveva chiarito la sua posizione due giorni fa, sulle colonne del Messaggero: «Ho l'impressione che non si sia compreso quello che sta succedendo in tutta Italia, c'è una sottovalutazione inspiegabile. Con questo ritmo di crescita dei ricoveri e dei pazienti che necessitano di un posto in terapia intensiva, il sistema ospedaliero non può resistere. Ciò che ha fatto la Lombardia, lo dovremo fare in tutta Italia. In altri termini: con questa tendenza di incremento dei numeri, altro che lockdown a Natale di cui ha parlato Crisanti, dovremo intervenire molto prima».

