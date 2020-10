Covid, Conte: «Evitate feste e spostamenti non necessari, scuola rimane in presenza»

Non siamo a marzo, precisa il premier Giuseppe Conte nell'informativa sul Dpcm che sta illustrando in Senato ma dice anche che è importante rimanere concentrati per rispettare le norme anti contagio: «Nelle prossime settimane rimanere ben concentrati. Il nemico non è stato ancora sconfitto, circola tra di noi. L'aumento dei contagi ci impone di tenere la tensione altissima, siamo vigili e prudenti».

«La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa della primavera: l'Italia oggi è in una situazione diversa di marzo: Allora non avevamo strumenti diagnostici, oggi siamo più pronti grazie al lavoro e al sacrificio di tutti. Ringrazio in particolare le donne e gli uomini della protezione civile e il commissario Arcuri», ha detto Conte parlando delle misure di contrasto alla pandemia di coronavirus.

Coprifuoco e chiusure localizzate, Italia prova a piegare la curva

Il presidente fa una forte raccomandazione: «Evitare feste private in casa e astenersi da ricevere più di sei persone non conviventi». «Bisogna sforzarci tutti a limitare il contagio, limitare gli spostamenti non necessari: se faremo questi sacrifici eviteremo interventi più gravosi. Sono fiducioso che avremo la serenità e impegno necessaria per superare» questo momento.

Scuola

«Le attività scolastiche continueranno in presenza: lo dobbiamo all'impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle famiglie e soprattutto ai nostri ragazzi che non vanno lasciati privi di una esperienza così importante come la scuola». «Solo per le scuole secondarie sono previste misure di flessibilità di orari». «Anche nei trasporti abbiamo adottato in manovra misure mirate, per garantire che non ci sia affollamento garantendo la ripresa della scuola, abbiamo stanziato per il trasporto scolastico 350 milioni aggiuntivi nel 2021 per regioni e comuni»

Bar e ristoranti

«Siamo consapevoli che ad alcune categorie, soprattutto bar e ristoranti i cui rappresentanti ho voluto incontrare all'indomani del dpcm del 13 ottobre, chiediamo ulteriori sacrifici: a loro assicuro l'impegno a misure di sostegno mirate. A tal fine con la prossima legge di bilancio 2021 il governo intende porre in essere una strategia che non trascuri misure immediate». «La manovra mira alla stabilità economica del paese con interventi di stimolo, per questo non prevediamo alcun aumento delle imposte». Lo afferma il premier Giuseppe Conte, parlando al Senato.

