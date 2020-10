Coprifuoco dopo Lombardia e Campania, anche Piemonte e Lazio verso la stretta

Dopo Lombardia e Campania, anche la Regione Lazio e il Piemonte stanno prendendo in considerazione il coprifuoco da mezzanotte.

Coprifuoco, Lazio verso lo stop a mezzanotte: ordinanza in arrivo

Oltre 15mila contagi. Un'escalation che preoccupa ma, apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, al momento non si starebbe ragionando su nuove misure, rispetto a quelle del Dpcm di domenica sera, ma «è chiaro -si sottolinea- che c'è una costante attenzione e monitoraggio della situazione».

Intanto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, come ieri anche oggi è in contatto con i governatori per raccordare possibili nuove strette. Lo stesso premier Conte oggi in Senato ha specificato che dopo Lombardia e Campania non possiamo escludere «misure restrittive» in altre regioni. Fonti di maggioranza confermano che «altri governatori» stanno valutando la misura. Tra queste, il Piemonte. E anche nel Lazio non è escluso che scatti il coprifuoco. «Le altri regioni - si spiega - si stanno raccordando con il governo sulla base della condizione epidemiologica».

Conte al Senato: «A cittadini dobbiamo chiedere ancora sacrifici e rinunce»

In Toscana, al momento, nessun lockdown locale. Lo ha detto il governatore Eugenio Giani spiegando che «in questo momento possiamo gestire la situazione senza arrivare al lockdown» precisando però «che faccio un ragionamento che è quello del breve periodo. Stiamo invece raccogliendo i dati per fare un ragionamento sul medio periodo, e su quello che ci può aspettare nei prossimi mesi». Giani ha anche affermato di condividere «la necessità di trovare delle misure mirate che possano evitare il più possibile contatti non necessari, stabiliamo poi quali sono».

