Roma, blitz a Tor Vergata e Tor Bella Monaca: sedici arresti

Blitz anti-droga e controlli tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata: in manette sono finite 16 persone. I carabinieri del gruppo Frascati hanno arrestato sei persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: un 24enne romano e un coetaneo di Tivoli, sorpresi a spacciare eroina e cocaina in via dell’Archeologia; un 43enne romano sorpreso a cedere dosi di cocaina ad alcuni giovani; un 27enne, originario di Napoli, trovato in possesso di 12 dosi di eroina e 5 di cocaina; una 32enne romena, sorpresa a cedere droga ad un giovane; un 68enne, originario della provincia di Brindisi, trovato in possesso di 8 dosi di cocaina. In totale, in possesso ai pusher arrestati, i carabinieri hanno rinvenuto circa 100 dosi di sostanze stupefacenti e oltre 850 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.



In manette per furto aggravato, invece, sono finite due sorelle romane, di 23 e 24 anni, che, poco prima, avevano rubato, dopo aver forzato le placche antitaccheggio, alcuni capi di abbigliamento da un negozio all’interno del centro commerciale di Tor Vergata. I Carabinieri hanno arrestato, con l’accusa di evasione, due persone sorprese al di fuori delle rispettive abitazioni, nonostante fossero sottoposti agli arresti domiciliari. Nel corso delle operazioni, sono state eseguite 6 ordinanze a carico di altrettante persone.

