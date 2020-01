Roma, blitz antidroga: dieci arresti e 16mila euro sequestrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci arresti e 16.880 euro sequestrati sono il bilancio dei controlli antidroga della polizia negli ultimi giorni. Il primo a finire in manette in via di Tor Cervara un 33enne egiziano, che utilizzava per la sua attività una bicicletta. Nonostante il suo tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato in via di Tor Sapienza. Perquisito è stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana. Dovrà rispondere, invece, anche di resistenza a pubblico ufficiale, il giovane gambiano che, trovato in possesso di diverse dosi di marjuana in via Giolitti, ha aggredito uno degli agenti procurandogli un lieve trauma cranico giudicato guaribile in 5 giorni. Ad arrestare M.L, i poliziotti del commissariato Esquilino e Viminale. In via di Val Melaina gli agenti del Reparto Volanti, durante il pattugliamento, hanno fermato per un controllo un 35enne romano. Addosso gli sono state trovate diverse dosi di cocaina e hashish, e pertanto è stato arrestato. Sempre in via Giolitti gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un egiziano di 20 anni, con addosso diverse dosi di hashish. A Colle Oppio, all’interno del parco, invece, un 33enne originario del Mali è stato sorpreso dagli agenti del commissariato Celio mentre cedeva un piccolo involucro in cambio di una banconota di 20 euro. Perquisito è stato trovato con 240 euro in contanti, tutti in banconote di piccolo taglio. Sanzionato amministrativamente l’acquirente.Un altro pusher è stato bloccato dagli agenti del commissariato Aurelio, dopo una intensa attività investigativa sviluppatasi con specifici servizi di appostamento nei pressi della sua abitazione. In casa hanno trovato materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente, 150 grammi di cocaina e all’interno di una cassetta di sicurezza, nella camera da letto, 16.880 euro in contanti. Aveva nascosto 28 dosi di cocaina, negli slip e nel calzino, un 22enne romano, arrestato dagli agenti del Reparto Volanti durante il controllo del territorio in zona Borghesiana. Ed infine in via Dionisio, sempre i poliziotti del Reparto Volanti, hanno arrestato, un 27enne e un 18enne entrambi romani, e un milanese di 19. Perquisiti i tre giovani sono stati trovati in possesso di 300 euro in contanti, e 70 grammi di hashish e marijuana.