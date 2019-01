Roma, controlli a piazza dei Cinquecento: arrestate 4 persone e 9 denunciate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia Centro, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile e dell’8° Reggimento “Lazio”, nell’area compresa tra piazza dei Cinquecento, piazza della Repubblica e vie limitrofe, finalizzati al contrasto di ogni forma di illegalità e abusivismo commerciale. Arrestate 4 persone, denunciate a piede libero altre 9, e sanzionate altre 6. I carabinieri hanno arrestato due cittadini algerini, di 31 e 35 anni, entrambi con precedenti, sorpresi, in piazza dei Cinquecento, subito dopo aver sfilato dalle tasche di una ragazza pugliese, a Roma per turismo, il telefono cellulare. Arrestato anche un borseggiatore, 19enne del Senegal, fermato appena dopo aver derubato dello smartphone una turista colombiano di 42 anni, sulla banchina della metro alla fermata Termini.In manette anche un 46enne, originario di Napoli, sorpreso a rubare merce all’interno di una profumeria. Denunciate a piede libero 4 cittadini stranieri sorpresi, senza motivo, a permanere all’interno della stazione ferroviaria, molestando viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza la loro assistenza nei pressi dei distributori automatici di biglietti. Denunciato anche un 26enne della Liberia, senza fissa dimora, inosservante del foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma, emesso nei suoi confronti. Un 39enne polacco e due cittadini italiani, una 34enne e un 43enne, sono stati denunciati per l’inosservanza al divieto di accesso del Questore (Daspo urbano) emesso e notificato a loro carico. Denunciato in stato di libertà anche un 51enne romano per tentato furto all’interno di un negozio. L’uomo è stato fermato dopo aver danneggiato alcune confezioni di profumo, con lo scopo di rimuovere le placche antitaccheggio. Infine, i carabinieri della Compagnia Centro hanno sanzionato 6 persone, per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, e la richiesta di emanazione del divieto accesso del Questore (Daspo urbano), tutti sorpresi a stazionare nelle aree di ingresso e transito della stazione, limitandone la libera accessibilità.