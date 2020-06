Ultimo aggiornamento: 12:56

La curva del contagio dasegue un andamento imponderabile: fino a qualche settimana fa la Garbatella, ad esempio, era quasi a quota zero. Adesso conta 46 positivi. Nel frattempo, migliorano zone popolose come Prati (21) e Trastevere (8), allo stesso tempo scendono a zero Centocelle e Ciampino, 1 solo positivo addirittura in tutta la via Appia Antica. Nei municipi, il migliore nel complesso resta comunque l'VIII (Ostiense-Garbatella) con 106, il peggiore il VII (Prenestino) con 317., i numeri vengono aggiornati in un report ad hoc dalla Regione Lazio due volte a settimana (martedì e venerdì).IL VIAGGIOPartendo dal Centro, il I Municipio registra in totale 207 persone positive al: nel Centro storico proprio la conta è di 52 contagiati; il II invece (Parioli-Flaminio) arriva a 213, mentre il III (Montesacro) è identico al Centro: 207. Va molto meglio nei IV Municipio (Pietralata-Ponte Mammolo) che è praticamente stabile con 146, mentre la curva risale nel V () sfiorando i 300 contagi (291 per l'esattezza). Molto bene poi i quartieri dell'XI (Portuense e Marconi), che registrano appena 119 positivi da Covid, considerano anche l'alta densità della popolazione che ci abita. Stesso discorso (125 contagi) nel XIII, le zone diche possono continuare a tirare un sospiro di sollievo.L'epidemia è ancora abbastanza alta nel X (Ostia) con 175 cittadini positivi al virus, anche se in tutta Ostia si contano in totale 35 contagi. Passando da Sud a Nord, ecco che il XV (Ponte Milvio) sfiora i 200 contagi (194), anche se nello stesso municipio resta lo storico record negativo di, ormai ferma a zero da diversi giorni. Nella media la performance di(XIV) con 40 positivi, con totale complessivo del municipio di 192. Un cenno finale sempre per l'area di San Lorenzo, Università, Verano: da settimane non si registrano più positivi. Quota zero anche qui.