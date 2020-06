Roma, 9 nuovi casi nel palazzo occupato alla Garbatella: positivi 2 tecnici Rai di Saxa Rubra

A Roma la situazione coronavirus adesso è questa: «Sono 9 i nuovi casi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, tutti trasferiti in altre strutture dedicate; al momento non ci sono casi positivi all'interno della struttura», sottolinea l'Asl Roma 2 nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. L'azienda sanitaria evidenzia anche come «16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare». Da segnalare 2 tecnici del centro Rai Saxa Rubra positivi.

Vaccino influenza, piano in 9 regioni: in Lazio e Campania obbligo per gli ultra 65enni

Roma, trapianto su un bimbo positivo al Bambino Gesù: usato il plasma di un ex malato

Caso per caso, ecco i numeri nel dettaglio

Asl Roma 1 – 3 nuovi casi positivi di cui 2 tecnici del Centro Rai di Saxa Rubra (in corso indagine epidemiologica, eseguiti 70 test), riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 9 nuovi casi positivi riferibili al cluster di Piazza Attilio Pecile a Garbatella, tutti trasferiti presso altre strutture dedicate; al momento non ci sono casi positivi all’interno della struttura. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi di cui 2 dei quali riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. In corso le procedure per trasferire 64 pazienti dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria presso altre strutture ospedaliere. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 99 anni;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. Monitorata la situazione di Guidonia;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo, operatrice sanitaria, riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 103 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. I tamponi eseguiti nell'ambito dell'indagine epidemiologica riferibile all'IRCCS San Raffaele Pisana nel comune di Montopoli sono tutti negativi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Coronavirus, altri 16 positivi al San Raffaele: casi salgono a 93, in aumento

Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

​Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario.

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 27 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati. 1 paziente guarito. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. Deceduta una donna di 79 anni;

Policlinico Gemelli - 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Policlinico Campus Biomedico - Trasferito ultimo paziente negativizzato che era ricoverato al Covid Center Campus Biomedico.

Da oggi il Policlinico Campus Biomedico è una struttura covid free; Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Sono 4 i ricoverati positivi al Centro Covid di Palidoro.

Ultimo aggiornamento: 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA