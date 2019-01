Roma, in auto con la cocaina: arrestata sulla Nomentana

I carabinieri della stazione del nucleo operativo della compagnia di Monterotondo hanno arrestato una 30enne del posto, già nota alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti, i carabinieri, insospettiti da un insolito nervosismo mostrato dalla donna in occasione di un normale controllo alla circolazione stradale eseguito in via Nomentana, altezza località Tor Lupara, procedevano alla perquisizione dell'autovettura, rinvenendo nell'alloggiamento del contachilometri 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi. L'arrestata è stata portata in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA