Roma, la "Statua del Bacio" è tornata a Civitavecchia. Pioggia di selfie: «Simbolo della città delle navi e dell'amore»

Ora è tornata davvero. Civitavecchia si è svegliata con una bella sorpresa: questa notte la Statua del Bacio è stata nuovamente installata in piazzale degli Eventi, sette anni dopo la sua rimozione. Ed è già boom di selfie di turisti e residenti che esultano: «È il simbolo della città delle navi e dell'amore»Ieri intorno alle 23, l'opera è stata trasferita a Civitavecchia dopo un viaggio iniziato a Portsmouth, dove era istallata, poi al Porto di Southampton e infine a Civitavecchia, trasportata da una nave Grimaldi.

L'ACCORDO

L’accordo fra il proprietario, “The Seward Johnson Atelier, Inc” e il Comune è stato raggiunto un mese fa circa. “Il Bacio” torna in prestito per un anno al costo complessivo di 35 mila dollari. Il 50% della somma, 17 mila e cinquecento dollari, verrà corrisposta direttamente da società private a titolo di donazione, mentre la restante somma, pari a 16 mila euro verrà investita dal Pincio. La Statua del Bacio era divenuta un simbolo della città, soprattutto per i tanti turisti a cui piaceva e che si cimentavano in tanti selfie appena sbarcati a Civitavecchia. Poi la sua rimozione all'alba della giunta 5 stelle, a causa delle difficoltà per quell'amministrazione di fare fronte ai costi di gestione. Ora il grande ritorno, fortemente caldeggiato dal sindaco Ernesto Tedesco.