Roma, piatti gustosi con gli scarti: gli studenti insegnano ai docenti

Piatti gustosi con avanzi e scarti, ossia come evitare gli sprechi con un poco di fantasia. Grazie a questa idea gli alunni della seconda classe dell'istituto alberghiero

sono stati selezionati tra i finalisti del concorso “Noi, il cibo, il nostro Pianeta - In action”, organizzato da Fondazione Barilla. Gli studenti mostrato quanto cibo venga buttato via e come si possa invece riutilizzarlo. Per diffondere il messaggio, gli alunni si sono calati nel ruolo di "insegnanti per un giorno", tenendo delle lezioni di cucina ad altri docenti. I vincitori saranno premiati il prossimo 5 giugno, a Roma, in concomitanza con il Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.



L’obiettivo del concorso “Noi, il cibo, il nostro Pianeta - In action”, è incoraggiare studenti e docenti ad approfondire i temi della sostenibilità alimentare e ambientale. I docenti sono stati invitati a creare un progetto formativo, oppure un’unità di apprendimento, per accrescere la conoscenza degli studenti sul tema specifico, che mettesse in relazione lo stretto rapporto esistente tra cibo e sostenibilità, cibo e salute, cibo ed economia, cibo e cultura.

“Vincenzo Gioberti” di Roma