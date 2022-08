Cerveteri, picchia la compagna in auto e finisce fuori strada: indagato per maltrattamenti

Provenivano da Malaga e, durante il viaggio, hanno iniziato a litigare in auto. Lui l’avrebbe strattonata e spinta. E così si sarebbe distratto dalla guida finendo finito fuori strada: l’auto si è ribaltata, rotolando su se stessa. E per estrarre le tre persone all’interno è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il conducente e l’amico che era nel sedile davanti sono rimasti illesi. La compagna dell’autista, che era seduta dietro, invece, è stata ricoverata in ospedale. E non è tutto: l’uomo che era al volante è stato indagato per maltrattamenti e lesioni.

Per gli inquirenti, insomma, l’incidente sarebbe una conseguenza delle azioni violente dell’uomo nei confronti della compagna. È successo il 15 agosto al chilometro 40 della corsia Sud dell’A12, a mezzanotte e mezza. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia insieme agli uomini della 26A, Cerveteri. Il veicolo era finito in una scarpata.

L’uomo, brasiliano, ora dovrà difendersi dalle contestazioni mosse dalla Procura. Ad assisterlo, l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, presidente dell’associazione Camere penali internazionali, che ha dichiarato: «È impossibile pensare che il mio cliente abbia agito in un modo talmente aggressivo da provocare un incidente così grave, considerato che era alla guida. Più probabile che abbia subito delle percosse».