«Prenota il tuo tampone. Telefono o whatsapp». Corsa al test nei laboratori privati e nelle farmacie di Roma, ancor più ora dopo la raccomandazione del Governo in vista del cenone di Natale e l'incontro con pochi congiunti: no tampone no party è il nuovo timore per quanti non hanno intenzione di passare le feste da soli ma allo stesso modo vogliono agire nella legalità.

Da Artemisia Lab Panigea di via delle Cave si effettua il tampone rapido antigenico su appuntamento e con prescrizione medica, la risposta entro 4 ore (22 euro nasale, 44 nasofaringeo), il 21 dicembre c'è ancora qualche posto. Maria Stella Giorlandino come ammistratore della Rete Artemisia Lab punta sulla corretta informazione che devono dare tutti laboratori e farmacie. «Un tampone fatto ora non serve per Natale, va detto che non è il momento adeguato a chi pretende di prenotare, meglio allora un bel sierologico. Intorno al 15/16 dicembre ok si può fare un altro controllo. Una risposta certa è più facile con un molecolare non prima del 20/21. Anche i bambini possono farlo».

La macchina si è messa in moto, nelle farmacie non serve la prescrizione medica i costi sono sempre gli stessi 20 euro il sierologico, 22 euro il tampone rapido. Nella farmacia Zelli all'Appio il tampone (solo nasale) costa 20 euro, in caso emerga una positività il cliente è invitato a tornare a casa senza prendere i mezzi e ad affidarsi al medico di famiglia. A ridosso delle feste è tutto pieno: prenotazioni esaurite il 23 e il 24, «c'è qualcosa il 22». Molte richieste anche alla Bios conferma l'operatrice che effettua il tampone antigenico su appuntamento e previa prescrizione del medico solo nella sede di San Giovanni (22 euro). «Se è positivo c'è la possibilità di fare il molecolare a 60 euro oppure rivolgersi ai drive-in».

La pubblicità di tamponi e test sierologici campeggia sui profili Facebook delle farmacie, l'appuntamento si prende via whattsapp o telefonicamente, tutte lavorano a ritmo serrato, la corsa è iniziata. Tutto pieno sotto Natale anche all'Ars Medica, come nelle farmacie della città, dove per ora alcune prendono prenotazioni settimanalmente, mentre altre già hanno un calendario completo.

