Roma, Vittoria è la prima nata del 2022: i genitori hanno ricevuto gli auguri del sindaco Gualtieri

È di Cecchina la prima bambina nata nel 2022 a Roma. Si chiama Vittoria, nata alle 24.00 al reparto ostetricia ginecologia dell'ospedale Fratebenefratelli. Primogenita di una giovane coppia di trentenni, Domenico e Diletta. Impiegato in una azienda di Pavona il padre, infermiera professionale la madre in un ospedale dei Castelli. La neo mamma ha già ricevuto la telefonata del nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ieri notte poco dopo la mezzanotte, dopo il parto, per gli auguri e la comunicazione che sua figlia è la prima nata del 2022 nella Capitale e probabilmente in Italia. In giornata il primo cittadino della capitale farà visita alla ragazza all'ospedale Fatebenefratelli di Roma per complimentarsi personalmente con la giovane coppia ed ha inviato un mazzo di fiori augurali per la giovanne mamma. Tanti i post e gli auguri sulle pagine social dei neo mamma e papà della prima nata del 2022 che riempie di gioia tutta la comunità del paese dei Castelli Romani.

Foto Luciano Sciurba