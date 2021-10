Cecchina, donna scampa alla morte dopo essere stata travolta dal treno

Ha rischiato di morire travolta dal treno la donna che nel pomeriggio si è pericolosamente incamminata lungo la linea ferroviaria Velletri-Roma. Com'era inevitabile, la quarantenne è stata investita nei pressi di Cecchina dal convoglio partito da Velletri: il macchinista ha frenato e azionato la sirena, ma non è stato possibile impedire l'impatto. Mentre allarmava il 112, il personale del treno ha soccorso per primo la moldava. Sono intervenuti la polizia ferroviaria di Ciampino, i carabinieri di Cecchina, l'ambulanza del 118 di Genzano e anche l'eliambulanza. Rispetto ai timori iniziali, la donna se la caverà: è ricoverata al nuovo ospedale dei Castelli. La linea ferroviaria è stata interrotta dalle 16.30 per alcune ore dalla stazione di Cecchina a Velletri e viceversa.

Foto di Luciano Sciurba