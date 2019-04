A Castel Sant'Angelo le scuole celebrano Leonardo da Vinci: gare di idee con Bussetti e Sgarbi

Una caccia al tesoro digitale, gare di idee, visite guidate: sono solo alcune delle attività previste per l'iniziativa #FuturaLeonardo dedicata alle scuole, che celebrerà il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte. L'evento, promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), si terrà a Roma dal 2 al 4 maggio e coinvolgerà più di 1.000 studenti e docenti da tutta Italia.



A inaugurarlo, a Castel Sant'Angelo, interverranno il ministro Carlo Bussetti e il professor Vittorio Sgarbi e la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Miur. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che prenderanno parte al «Leonardo Junior Hack» potranno immedesimarsi nei panni di Leonardo, per scoprire la genialità e la tenacia con cui affrontava le più audaci sfide tecnologiche.



Mentre gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare al «Leonardo Future Camp», il laboratorio innovativo sulle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), ispirandosi all'opera dell'artista, ingegnere e scienziato. Ma le innovazioni e le scoperte di Leonardo da Vinci saranno anche il filo conduttore di una caccia al tesoro digitale, di laboratori di «problem solving» per i giovani e di workshop sulle nuove pratiche didattiche per i docenti. In occasione della cerimonia conclusiva, sabato 4 maggio, saranno premiati i vincitori delle varie competizioni e gare di idee. Inoltre, tutti gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a visite guidate nei musei e a mostre attive a Roma, dedicate a Leonardo.

