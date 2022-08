Castel Gandolfo, morto il 35enne colto da malore nelle acque del lago Albano

Castel Gandolfo, tragedia nel primo pomeriggio di ieri al lago "Albano", dove durante la mattinata si era tenuta anche l'iniziativa "Spiagge Serene" a cura degli infermieri e altre figure sanitarie della Asl Roma 6 dove venivano dati consigli e fatte dimostrazioni su come proteggersi dai pericoli delle acque lacustri.

Un ragazzo di 35 anni di origini irachene è annegato intorno alle 15 dopo un malore in acqua, ad una profondità di circa 2 metri mentre faceva il bagno insieme ad un gruppo di amici giunti da Roma per passare la giornata di sabato al lago dei Castelli Romani . Dopo essere stato soccorso da alcuni bagnini con il pedalò e defibrillato da alcuni presenti personale del Circolo del Tennis Saroli e da due infermieri che erano in vacanza al lago, i sanitari del 118 gli praticato il massaggio cardiaco per circa un'ora. Ma dopo l'arrivo al policlinico Gemelli trasportato da un elisoccorso del 118 in serata poco dopo le 22.30 è deceduto. Sul posto sono intervenuti le gli agenti sulle moto d'acqua della polizia fluviale della questura di Roma in servizio al lago nel week end, la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo che hanno svolto le indagini e accertato i fatti. Foto Luciano Sciurba