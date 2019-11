Casamonica al Quadraro, oggi fiaccolata della legalità con la sindaca Raggi

Oggi, fiaccolata della legalità in zona Quadraro di Roma. Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi. «Oggi pomeriggio, alle 18.30, ci vediamo per la Fiaccolata della Legalità in via del Quadraro 110. In quel luogo fino all'anno scorso c'erano le ville abusive del clan Casamonica. Noi le abbiamo abbattute il 20 novembre del 2018. Ad un anno esatto da quel giorno storico saremo di nuovo lì. Insieme, cittadini e Istituzioni. #ATestaAlta P.s. Vi consiglio di arrivare un po' prima dell'orario di inizio, a partire dalle 17.30». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

