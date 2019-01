Roma, bus in fiamme al Laurentino: scena da brividi ripresa dagli automobilisti

Si vedono le fiamme che spuntano all’improvviso dal retro del bus, fermo al semaforo all’incrocio tra via Laurentina e via di Vigna Murata. Poi, da lì, le fiamme invadono tutto il mezzo. Questa è la scena che hanno ripreso con i cellulari alcuni automobilisti che questa notte intorno all’una stavano passando di lì. A prendere fuoco è stato l’autobus 723, la circolare che arriva e parte dalla stazione Laurentina e passa per via Ignazio Silone. Non ci sono stati feriti.



«I cittadini devono poter utilizzare i mezzi pubblici in serenità, senza aver paura di prendere fuoco da un momento all’altro. Serve certamente più sicurezza», denuncia il vice coordinatore della Lega del IX Municipio, Enrico Maria Casini.

