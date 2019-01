Roma, ancora bus a fuoco: due vetture in fiamme nella notte

Vigna Murata sono rimasti danneggiati anche un semaforo e due auto. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale del gruppo Marconi. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un bus della linea 723. Confermato che non ci sono feriti.



In uno degli incendi di autobus nei pressi disono rimasti danneggiati anche un semaforo e due auto. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale del gruppo Marconi. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un bus della linea 723. Confermato che non ci sono feriti.

Due incendi di autobus nella notte, alla stessa ora, a. Uno in via del Pattinaggio della linea notturna Tpl, il secondo in via Laurentina, altezza Vigna Murata, zona Tre Fontane, dell'Atac. Sui mezzi non c'erano passeggeri, uno stava rientrando al deposito. È accaduto intorno alla mezzanotte passata, secondo quanto riferisce l'Atac non c'è stata alcuna conseguenza per l'autista. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme con due squadre in via del Pattinaggio e altre due in via delle Tre Fontane,L'azienda dei trasporti ha avviato gli accertamenti di rito spiegando che la vettura era «in servizio da oltre 12 anni». Nel 2018 sono stati 20 gli incendi, o principi d'incendio, che si sono verificati su bus a Roma, quello che ha creato maggiore paura è avvenuto l'8 maggio nel centro di Roma, in