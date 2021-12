Covid Lazio, il bollettino di oggi 20 dicembre: 1.638 casi (824 a Roma) e 14 morti

Lazio, il bollettino di oggi 20 dicembre 2021. Nel Lazio su 16.751 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (-766), sono 14 i decessi (+1), 904 i ricoverati (+76), 119 le terapie intensive (+2) e +893 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 824.

Come stavamo un anno fa? Rispetto al 20 dicembre del 2020 ci sono 1.880 ricoveri in meno in area medica, 187 in meno in terapia intensiva, 36.237 isolati a domicilio in meno e 7 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

I dati a Roma

Asl Roma 1: sono 367 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 45 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h

Asl Roma 4: sono 46 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 182 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 233 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h

Nelle province si registrano 353 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 216 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.