Bollettino Covid Lazio oggi 27 novembre, 1.204 nuovi casi (-362) e 6 morti. A Roma 545 contagi. Zingaretti: «Variante non ancora presente»

Oggi nel Lazio su 16.626 tamponi molecolari e 31.103 tamponi antigenici per un totale di 47.729 tamponi, si registrano 1.204 nuovi casi positivi al Covid (-362), sono 6 i decessi (-2), 715 i ricoverati (+9), 89 le terapie intensive (-2) e +786 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 545.

Raffronto con il 27 Novembre 2020: -63 decessi, -1.072 casi positivi, -2.692 ricoverati in area medica, -266 ricoverati in terapia intensiva, -66.733 in isolamento domiciliare.

Al momento «nel Lazio non abbiamo segnali della presenza della variante Omicron, ma è giusto anticiparla, quindi faccio un appello a tutti: prudenza, mascherine su naso e bocca al chiuso e all'aperto nei luoghi affollati, perchè anticipare il virus significa vincere anche questa battaglia«. Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti al Tg2. In merito alla richiesta sull'utilizzo delle mascherine all'aperto, Zingaretti ha ribadito: «L'appello ai sindaci è motivato dalla necessità di non perdere i sacrifici che abbiamo fatto. Sulla base dei livelli epidemiologici i sindaci stanno decidendo, il 6 dicembre è una data, il mio invito è affinchè tutti riflettano su questa possibilità. Nei luoghi dello shopping, nei luoghi affollati anche per strada è utile la mascherina. Il nemico è il virus, non il vaccino - ha sottolineato Zingaretti -. Il vaccino è lo scudo che salva la vita, salva il lavoro, salva l'economia e può salvare il Natale. Quindi sta andando bene e ora anche sulle terze dosi bisogna correre», ha concluso il presidente.

Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 299 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 99 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 95 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Si terranno domani domenica 28 novembre nuovi open day per gli over 40 su tutto il territorio ad accesso libero con la tessera sanitaria e fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole strutture.



SANT’ ANDREA – POLICLINICO UMBERTO I (EASTMAN)

– SAN GIOVANNI ADDOLORATA (VIA MERULANA 143)

– TOR VERGATA LA VELA

– CASAL DE MERODE (ASL ROMA 2)

– FIUMICINO LUNGA SOSTA (ASL ROMA 3)

– GLI HUB DELLA ASL ROMA 4 (PORTO DI CIVITAVECCHIA – CASA DELLA SALUTE LADISPOLI

– CASERMA COSENZ BRACCIANO – RIGNANO FLAMINIO

– FIANO ROMANO) – OSPEDALE DEI CASTELLI (ASL ROMA 6)

– A RIETI CONTIGLIANO E PASS AMATRICE (29 NOVEMBRE)

– A VITERBO PARROCCHIA DELLA GROTTICELLA

– A FORMIA CENTRO ITACA E A LATINA EX ROSSI SUD – FROSINONE A OSPEDALE SPAZIANI E STELLANTIS A PIEDIMONTE SAN GERMANO.



AL CAMPUS BIO-MEDICO FINO A FINE MESE (ORE 12-16)