Bollettino Covid Lazio 9 febbraio: 7.996 nuovi casi (3.539 a Roma) e 40 decessi

Bollettino Covid di oggi 9 febbraio: nel Lazio su 24.495 tamponi molecolari e 67.125 tamponi antigenici per un totale di 91.620 tamponi, si registrano 7.996 nuovi casi positivi al Covid (-2.346), sono 40 i decessi ( = ) il dato comprende alcuni recuperi di notifiche, 2.042 i ricoverati (-30), 190 le terapie intensive (+6) e +15.576 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.539.

Da oggi i centri vaccinali sono aperti e accessibili senza prenotazione di pomeriggio a partire dalle ore 14: accesso libero e fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione’



Oggi è stata raggiunta quota 13 milioni di vaccini complessivi, e superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 76% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 137 mila i bambini con prima dose. Il vaccino si può prenotare online sul portale della Salute Lazio.

Ricoveri pediatrici dal 20 dicembre al 9 febbraio: dopo il picco del 29 gennaio scorso, il numero dei ricoveri ha preso a calare, passando in circa 10 giorni da 86 a 54 posti letto occupati, di cui 5 in area critica. «Un trend che dà fiducia, ma non deve far abbassare la guardia e desistere dall’impegno nella vaccinazione dei ragazzi e dei bambini, che ancora oggi purtroppo, se non protetti, possono incorrere nelle forme gravi della malattia e finire in terapia intensiva. La vaccinazione del nucleo familiare è utile a proteggere anche i bambini sotto i 5 anni, i più esposti al rischio in questo momento insieme ai pazienti fragili, in attesa che possano accedere anche loro al vaccino», ricorda l'assessore regionale Alessio D'Amato.

Asl Roma 1: sono 1.112 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.340 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.087 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 383 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 677 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.047 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.350 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 664 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 830 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 407 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 449 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.