Roma, sorpresa a rubare alcolici, aizza il cane contro il titolare del negozio: arrestata

Sorpresa dal titolare a rubare gli alcolici dallo scaffali, gli ha aizzato il cane contro per aprirsi una via di fuga. Così una rapinatrice ieri pomeriggio ha scatenato il panico in un minimarket di Boccea. Un fuga breve però perché i carabinieri del Nucleo Radiomobile l'hanno intercettata poco dopo e quindi arrestata. Come è stato ricostruito, la donna era entrata in un mini market di via di Boccea, e dopo aver prelevato degli alcolici dagli scaffali ha cercato di uscire senza pagarli, ma è stata sorpresa dal dipendente del minimarket, un cittadino del Bangladesh di 25 anni.

A quel punto gli ha aizzato contro il cane, che ha morso il giovane ad un ginocchio, poi si è allontanata. La vittima nel frattempo è stata medicata all’ospedale Cristo Re e dimessa, mentre la donna è stata portata in ospedale per essere sottoposta a terapia per un principio di coma etilico. Dopo l’arresto la rapinatrice, 46enne romana, è stata condotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.