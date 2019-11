Milly Carlucci in campo contro il degrado di Roma: «Ecco com'è ridotto monte dei cocci»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

testimonial anti-degrado a. La presentatrice tv ha deciso di aderire alla campagna #bloccadegrado di Acer registrando tre video e scegliendo Testaccio come luogo della Capitale in degrado da recuperare e comunque da riportare a decoro. Uno dei quartieri storici, anima di Roma. Nelle immagini, rifiuti abbandonato a terra, aree ed edifici recintati e abbandonati.Milly allora appare in video con l'ormai caratteristico nastro giallo-nero della campagna lanciata dall'Associazione - “Degrado in corso-niente scuse per il disagio” - indossato a mo' di fascia da sindaco. La notissima presentatrice apre il prosieguo della campagna di Acer inaugurando una serie di video che avranno protagonisti i volti noti della città.