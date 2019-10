Roma, già vandalizzate le nuove bici elettriche di Uber Jump

Un pomeriggio. Tanto sono durate, senza essere vandalizzate, le biciclette elettriche presentate ieri dal Comune di Roma in collaborazione con Uber. Già questa notte, poche ore dopo la presentazione mattutina in via dei Fori Imperiali, alcune delle bici a pedalata assistita sono state "abbattute" da ignoti nella zona della Bocca della Verità. Non è chiaro se il gesto sia stato volontario oppure no. A denunciare l'accaduto la pagina BiciRoma che con un post su Facebook manfesta il proprio rammarico.

LEGGI ANCHE Uber, a Roma debutta Jump: la bici elettrica in sharing

Le nuove biciclette sono state dotate, proprio per limitare gli atti vandalici, di un innovativo lucchetto retrattile che permette di legare i mezzi alle rastrelliere o ad altri supporti. Quelle che sono cadute una sull'altra ieri notte, non erano fissate con questo sistema perché facevano parte di quelle che Jump, la compagnia di bike sharing di cui Uber è proprietaria, ha piazzato nel centro storico per lanciare il servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA