Emergenza abitativa, pubblicato il bando per l'affitto di immobili con contributo comunale

È stato pubblicato sul sito diCapitale l’Pubblico finalizzato alla redazione di un elenco di immobili messi a disposizione da soggetti pubblici e privati per esseregrazie aleconomico mensile di sostegno all ’emergenza abitativa regolato dalla nuova delibera di Giunta Capitolina n. 169/2019. Questo strumento è stato predisposto per agevolare la ricerca degli appartamenti da parte dei cittadini beneficiari della misura, in affiancamento alla possibilità di ciascuno di reperire autonomamente l’abitazione a prescindere dalle unità indicate nell’elenco.LEGGI ANCHE Roma, case inagibili e pericolanti agli sgomberati di Primavalle: rimosso il capo dipartimento Il contributo economico, di importo non superiore a 516 euro mensili, sarà versato dall’Amministrazione Capitolina direttamente sull’IBAN del locatore per l’intera durata del sostegno, stabilita in 4 anni. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito di Roma Capitale al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC415068.