Roma, bimba di due anni sta per cadere dal balcone: salvata dalla Polizia

Mercoledì 23 Giugno 2021, 13:45

Una bambina di due anni in bilico sul balcone di casa è stata salvata dalla Polizia. È accaduto ieri pomeriggio, in un palazzo in zona Primavalle, alla periferia di Roma. A dare l'allarme sono stati alcuni alcuni cittadini che hanno notato la piccola sulla parte sporgente dell'edificio. I poliziotti hanno provato allora più volte a citofonare, ma in casa non rispondeva nessuno. Gli agenti hanno così posizionato la volante sotto al balcone e si sono arrampicati mettendo in salvo la bimba. Secondo quanto si è appreso, in casa c'era la madre che stava dormendo. Poco dopo è arrivato il padre a cui è stata affidata la bambina.

