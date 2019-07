Balduina, ancora cassonetti in fiamme nella notte. I vigili del fuoco: «Rogo doloso»

Ancora cassonetti in fiamme a Roma. È accaduto ieri sera in via della Balduina. Una pattuglia dei carabinieri della stazione Medaglie d'Oro ha notato un principio d'incendio in alcuni contenitori dei rifiuti. I militari sono intervenuti con un estintore in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Sono diversi gli incendi di immondizia che si sono verificati nell'ultimo periodo in varie zone della città. Anche nel caso della Balduina, stando agli accertamenti dei pompieri, si pensa che l'incendio sia di origine dolosa.

