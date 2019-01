Roma, auto in fiamme sulla Portuense: strada parzialmente chiusa

Una Volkswagen modello Lupo è andata a fuoco oggi pomeriggio intorno alle 15 in via Portuense, all'altezza del civico 579. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Marconi insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. È stato chiuso, e poi parzialmente riaperto in un senso di marcia, il tratto di strada interessato per consentire il ripristino della viabilità. A quanto si apprende, l’incidente non ha fatto registrare feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA