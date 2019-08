Collina Fleming, dieci auto danneggiate in una notte, la protesta dei residenti: «Vogliamo più sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danneggiamenti a catena. Malviventi, la scorsa notte, hanno infranto i finestrini di dieci auto parcheggiate in una stradina residenziale della Collina Fleming. Danni ingenti per i possessori delle auto che hanno dovuto, almeno per ora, provvedere a chiudere lo spazio del finestrino con della plastica applicando dell’adesivo. E’ accaduto in via Raffaele Issel. Alcuni residenti quando sono andati a prendere le rispettive autovetture hanno visto la ”sorpresa” fatta da dei ladri che hanno rubato quel poco che c’era all’interno delle vetture.”Siamo stanchi - commenta Francesco, uno dei proprietari delle auto danneggiate - di una microcriminalità che è senza dubbio aumentata in zona. Sono aumentati i furti in appartamento, i furti d’auto. Poi stamattina queste auto danneggiate sono un fatto grave. Tanti danni per niente”. I cittadini chiedono una maggior controllo delle forze dell’ordine. Maggiori pattugliamenti della zona. ”Se continua così - dice un residente - metteremo noi delle telecamere per vedere chi continua a rubare e causa questi danneggiamenti”.