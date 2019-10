Roma, telecamere anti-occupazioni nelle case popolari

Proteggere gli immobili pubblici dagli occupanti illegali. Ater di Roma, l’azienda pubblica che gestisce gran parte degli alloggi di edilizia popolare nella Capitale, prova a difendersi dagli abusivi blindando i propri locali con sistemi anti-intrusione e impianti di videosorveglianza. Un fenomeno, quello delle occupazioni, che interessa in modo particolare le aree più periferiche, come ad esempio i quartieri di San Basilio, Tor Bella Monaca, Tiburtino III, Trullo, Torrevecchia, dove spesso gli alloggi riacquisiti dagli inquilini che non ne hanno più diritto vengono immediatamente rioccupati.

Tor Bella Monaca, rivolta anti-rom nel palazzo: famiglia cacciata dalla casa popolare



Ultimo aggiornamento: 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA