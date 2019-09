Roma, famiglia nomade rinuncia alla casa popolare e sporge denuncia: «Noi minacciati»

Minaccie e insulti a una famiglia rom di 4 persone alla quale era stata legittimamente assegnata una casa popolare nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, dove nel primo pomeriggio s'è è svolta la protesta di un gruppo di persone, sotto lo sguardo vigile della polizia. Secondo quanto si è appreso, quando un addetto dell'Ater è arrivato in via Santa Rita da Cascia per dare l'alloggio alla famiglia, alcuni abitanti si sono riuniti in strada e hanno manifestato contro l'assegnazione.

La famiglia ha presentato poco fa denuncia ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda. La famiglia ha riferito di essere stata minacciata da un gruppetto di 5 o 6 abitanti che volevano farli desistere dall'entrare nell'abitazione. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca.



Ultimo aggiornamento: 14:53

